6 سنوات في عهد السيسي.. نقلة تطوير الكترونية لوزارة الأوقاف

شهدت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلة نوعية في مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الالكترونية.

وبحسب بيان للأوقاف، فبلغ عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" نحو 25 مليون زائر، "24,921,257"، كما بلغ عدد المتابعين لصفحة وزارة الأوقاف على "فيس بوك" 1,163,443.

وأنشئت قناة منبر التجديد على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019، وبلغ عدد المشتركين فيها 7470 مشتركًا.

وأطلق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى 12650 زائرًا، كما تم إطلاق صفحة "وعي" عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع، وقد بلغ عدد المتابعين لها 1400 متابع، وكذلك تم إطلاق دورة الفكر المستنير الالكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي "الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية".

وأتاحت الوزراة 13 محاضرة مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقنواتها المرئية والمسموعة، كما تتاح المادة العلمية مكتوبة على صفحة الفيس بوك "وعي".

ودشنت الوزارة الكتاب المرئي والمسموع والمقروء وبلغ عدد الحلقات التي تم تسجيلها 21 حلقة، كما تم إطلاق قناة "منبر التجديد" الصوتية على الساوند كلاود، وتم نشر 37 مقطعًا صوتيًّا، وبلغ عدد المشاهدات 6000 مشاهدة.

كما تم إطلاق قناة "منبر التجديد" الصوتية على التليجرام، وبلغ عدد المشاهدات 50 ألف مشاهدة، كما تم إطلاق تطبيق "وعي" لأجهزة الأندرويد، وتم نشر 32 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ونشرت الوزارة 7 رسائل دعوية بعنوان: رسائل الأوقاف المترجمة للعالم، باللغات الأجنبية المختلفة، ونشر 76 كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و79 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، كما نشرت عددا شهرا رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي "منبر الإسلام" و"الفردوس" الكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما تم نشر 32 كتابًا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية.