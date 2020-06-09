بعد تحرير المحضر.. ازاي تستخرج بدل الفاقد والتالف لبطاقة التأمين الصحي؟

بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في عدد من المحافظات، اهتمت وزارة الصحة والسكان بتأمين العديد من الفئات المختلفة وضمها للمنظومة الجديدة لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الطبية المختلفة، وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة لاستخراج بدل الفاقد والتالف لبطاقة منظومة التأمين الصحي من هيئة التأمين الصحي التابع لها المواطن، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لكارت التأمين الصحي

- تقديم استمارة بدل الفاقد معتمدة ومختومة من جهة العمل.

- فتح محضر فى قسم الشرطة يفيد بفقدان البطاقة العلاجية.

- إيصال سداد بقيمة 10 جنيهات.

- الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي، كما يتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

- تقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو نافذ لكارت التأمين الصحي

- استمارة بدل التالف معتمد ومختوم من جهة العمل.

- إحضار البطاقة التالفة أو النافذة لإلغائها.

- إيصال سداد بقيمة 10 جنيهات.

- صورة شخصية لصاحب البطاقة التأمينية.

- الرقم التأميني الخاص بصاحب البطاقة التأمينية التالفة.