رمضان عبدالمعز: الشماتة في مصابي كورونا عدم تعظيم لله ومن أمراض القلوب

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من القيام ببعض الأفعال، مشيرًا إلى أن من يفعلها لا يعظم الله.

وقال عبدالمعز خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "اللي عاوزة تأذي حماتها بجملتين وتتكلم عليها بكلام وحش، أنت واخدة بالك إن ربنا شايفك، واللي عاوزة تطلع عين زوجة ابنها، بقولها أنت واخدة بالك إن ربنا مطلع علينا؟!، اللي عاوز يدبرلي مشكلة أو مصيبة، أنت واخد بالك إن ربنا مطلع عليك؟! فين تعظيم ربنا؟!".

وأضاف، أن عدم تعظيم الله من أخطر أعراض قسوة القلب: "تعرف منين إن الواحد مش بيعظم ربنا؟! خش على فيس بوك خمس دقايق، أنا بسمع مهازل، في حد يشمت في المرض؟!".

وفي سياق متصل بالشماتة في المرض، أكد الداعية الإسلامي على أن فيروس كورونا ليس سبة ولا عيبًا ولا حرامًا، ومن ثم فلا يستقيم أن يقسو أحد على شخص مصاب بكورونا: "الصحة منحة من الله، نسمع مهازل في هذا الأمر، سمعت عن شخص مريض عولج من كورونا في المستشفى، ورفض أهل العمارة استقباله".