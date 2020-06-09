 نائب محافظ قنا يؤكد ضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين

استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ عدد من المواطنين للاستماع لشكواهم وإيجاد حلول فورية لمطالبهم.

في إطار توجهات الدولة المصرية بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

أشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة تتعامل بجدية تامة مع مشاكل المواطنين والرد عليها في أسرع وقت ممكن من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة سواء كانت مادية أو عينية أو علاج على نفقة الدولة أو الراغبين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأكد ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الأساسية منها والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر كالصحة والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي.