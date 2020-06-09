مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بمدخل قرية مسرع التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى يفيد وقوع حادث تصادم بمدخل قرية مسرع دائرة المركز وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي( ي ص ج 9256 ) وسيارة نقل( ي ب ر 8762 ).

أسفر عن الحادث وفاة سائق السيارة الملاكي وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بطريق الإسعاف تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.