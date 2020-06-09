محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن عبر الفيديو كونفرانس: "حافظوا على التباعد"

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، وكذا تطبيق التباعد بين المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية_ اليومية ) بدائرة المحافظة، فضلًا عن رفع الاشغالات بالطرق والشوارع، للحفاظ علي المظهر الحضاري لكافة مراكز ومدن المحافظة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

شدد المحافظ، علي متابعة النواب الليليين، لإقامة حملات رفع القمامة الليلية، والمرور علي المنظومة الصحية، والتأكد من منع إقامة الأسواق ومنع التجمعات، مؤكدا علي حملات التطهير والتعقيم اليومي للمدارس، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، ورصد اي اخطاء وسرعة التعامل معها، حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما وجه بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرار الحظر، وتنظيم الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسعار، واحكام السيطرة على الأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددا علي المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

أكد نورالدين، علي حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.