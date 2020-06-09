في يوم واحد.. تعاف 33 شخصا من كورونا بـ"الأقصر العام" ونجاح ثالث ولادة قيصيرية

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، اليوم، مغادرة 33 متعافيا من الفيروس للمستشفى خلال اليوم وأمس الإثنين، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

في سياق مختلف كشف مصدر طبي بالمستشفى عن نجاح الفريق الطبي اليوم في إتمام ثاني عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تحويله لمستشفى فرز وعزل مصابي الوباء.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بسبب إصابة السيدة الحامل بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

واستقبل المستشفى منذ أيام السيدة لإجراء تحاليل لها عقب الاشتباه في إصابتها بالفيروس، ولوحظ أنها في آخر الشهر التاسع من حملها، وشعرت اليوم بآلام الولادة، فأجرى الأطباء بالمستشفى عملية ولادة قيصرية لها، وتمكث الآن بغرفة العناية المركزة بعد استقرار حالتها هي وجنينها.