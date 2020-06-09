التضامن: الحديث عن فتح الحضانات الأسبوع المقبل شائعة

نفى الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ما أشيع عن وجود نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل.

وأضاف العقبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يأتي بعد مناقشة الوزارة لفتح الحضانات، ووضع استفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف العقبي أنه وصلته العديد من الرسائل بشأن حديث البعض عن فتح الحضانات من الأحد المقبل، لافتا إلى إنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأصدرت وزارة التضامن في وقت سابق قرارا بغلق الحضانات منذ مارس الماضي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.