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غلق وتشميع كافيه لمخالفة قرار الحظر بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
09:24 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

قررت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول فى الإسكندرية، غلق كافيه "شانزليزيه" وتشميعه بالشمع الأحمر، لمخالفته قرار الحظر واستقبال المواطنين.

فيما تحفظت الاجهزة التنفيذية بالحي على العديد من الشيش المتواجدة داخل الكافية، والمقاعد البلاستيكية، وأنبوبة غاز كبيرة كانت تستخدم لإعداد المشروبات للمواطنين داخل الكافيه.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بمتابعة التزام المقاهي والكافيهات والكافتريات بتنفيذ قرارات مجلس رئاسة الوزراء بالغلق التام للمقاهي والكافيهات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.