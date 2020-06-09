"كورونا": لجان "مكافحة الوباء" في المحافظات ترفع شعار "التعامل الفوري" مع الاستغاثات

رفعت لجان «مكافحة كورونا»، التى تم الإعلان عن تشكيلها فى جميع المحافظات، شعار «التعامل الفورى» مع أى استغاثات أو شكاوى ترد إليها من قبل المواطنين، ومتابعة انتظام العمل بجميع المستشفيات، سواء المخصصة للعزل أو فرز المصابين، على مدار اليوم، وإزالة أى معوقات تعترض سير العمل.

القليوبية تسجل 427 استغاثة بنسبة استجابة 97%

ففى القليوبية، عقد المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لمكافحة كورونا وغرفة عمليات المحافظة، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا»، وخطة المحافظة لمجابهته والتصدى له، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وأكد المحافظ أن اللجنة تلقت، منذ بداية عملها، نحو 427 شكوى واستغاثة، عبر تطبيق «واتس آب»، وتم الاستجابة لمعظم هذه الاستغاثات فور ورودها، بنسبة 97%، من خلال الرد على استفسارات مرضى العزل المنزلى، وتوفير أسرة بالمستشفيات للحالات التى تحتاج ذلك، والدفع بسيارات إسعاف مجهزة لنقلها إلى المستشفيات.

كما لفت «الهجان» إلى أنه تم أيضاً الرد على ما يقرب من 150 استغاثة واستفساراً عبر المكالمات الهاتفية، والتى يقوم بالرد عليها فريق من الأطباء المتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية، يتواجدون بصفة مستمرة داخل غرفة العمليات وعلى مدار الساعة، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة، ورفع حالة الاستعداد خلال الأيام المقبلة إلى الدرجة القصوى، كما شدد على ضرورة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع أى تزاحم فى المستشفيات ومكاتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين الذين تتطلب حالتهم العزل، مع تلبية احتياجاتهم اليومية.

مستشفيات "كفر شكر" و"ميت سراج" تدخل الخدمة ضمن "منظومة العزل" رسمياً

كما تابع محافظ القليوبية الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لمستشفى كفر شكر المركزى، ودخولها رسمياً ضمن منظومة مستشفيات العزل، بحضور وكيل وزارة الصحة، الدكتور حمدى الطباخ، وبالتنسيق مع رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة، الدكتور محمد حسنين، حيث تم توريد أجهزة التعقيم والمعدات اللازمة لغرف العمليات والمعامل، ويجرى استكمال باقى التجهيزات، وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة العمل، لتسليم المستشفى فى أقرب وقت ممكن، ليكون جاهزاً لاستقبال المصابين بفيروس «كورونا»، حيث يتم حالياً الانتهاء من تجهيز المستشفى بطاقة 230 سريراً، و14 سرير عناية مركزة، كما يجرى تركيب جهاز الأشعة المقطعية، وتجهيز معمل التحاليل الطبية، وفتح العيادات الخارجية.

وأعلن مستشفى بنها الجامعى خضوع 8 من أفراد طاقم التمريض للعزل منزلياً، بعد تأكد إصابتهم بفيروس «كورونا»، فقد وجه الطاقم الطبى بمستشفى قها المركزى، المخصص لعزل المصابين، التهنئة للدكتور «تامر غريب»، أحد الأطباء العاملين بالمستشفى، لتعافيه من الإصابة، حيث جاءت نتيجة التحاليل «سلبية» لمرتين متتاليتين، ليتم السماح له بالخروج من العزل والعودة إلى أسرته وذويه، كما وجه المستشفى رسالة شكر وتقدير للممرضة «حنان أنور»، التى كانت تتولى مسئولية تسكين المرضى بالمستشفى.

تعافى طبيب بـ"عزل قها"

وبينما سجلت محافظة القليوبية 117 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيانات وزارة الصحة، فقد أعلنت مديرية الصحة خروج 7 حالات شفاء جديدة من مستشفيات العزل، بواقع 4 حالات بمستشفى قها المركزى، و3 حالات بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء المسجلة فى «عزل قها» إلى 254 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمستشفى ناصر إلى 9 حالات.

وفى الأقصر، أكد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب المحافظة، الدكتور زكريا الحداد، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين 60 حالة تم فحصها بمستشفى صدر إسنا، مشيراً إلى أنه يجرى التعامل مع الحالات المؤكدة، وتقديم العلاج اللازم لها، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بمديرية الصحة إلى المناطق التى تم تسجيل الإصابات الجديدة بها، لمتابعة إجراءات عزل المصابين ومخالطيهم، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة العزل.

وفى غضون ذلك، وجهت مديرية الصحة بالأقصر نداءً إلى المتعافين من فيروس «كورونا» على مستوى المحافظة، بالتوجه إلى مقر بنك الدم الإقليمى، للتبرع بالدم للمساهمة فى توفير «البلازما» اللازمة لعلاج المصابين الآخرين، بعد وصول الجهاز الخاص بفصل البلازما إلى بنك الدم، وذلك وفق مجموعة من الشروط، منها أن يكون التبرع خلال فترة من 14 إلى 28 يوماً بعد آخر عينة سلبية للمتبرع، وأن يكون خضع للعلاج داخل أحد مستشفيات العزل، وليس بالحجر المنزلى، وتقديم ما يثبت إصابته بالفيروس، مثل نتيجة المسحة الإيجابية، وإثبات تعافيه، نتيجة آخر مسحتين سلبيتين، وعدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس بعد التعافى، وأن تتراوح سن المتبرع بين 18 و60 سنة، وألا يكون مصاباً بأى من أمراض القلب والصدر أو الأمراض المزمنة، وألا يكون قد خضع لعملية جراحية كبرى من قبل.

وفى المنوفية، تفقد رئيس مركز ومدينة قويسنا، خالد النمر، أعمال تجهيز مستشفى «التكامل»، بقرية «ميت سراج»، التابعة للمركز، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، اللواء إبراهيم أبوليمون، بدخوله ضمن منظومة مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث يجرى تزويد المستشفى بالتجهيزات النهائية والفرش، وتزويده بالأطقم الطبية اللازمة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لنظافة القرية، ودهان السور الخارجى لمبنى المستشفى.

ثالث ولادة لمصابة بـ"أسوان التخصصى"

وأعلن مستشفى أسوان التخصصى أن فريقاً من أطباء قسم النساء والتوليد تمكن من إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المصابات بفيروس «كورونا»، فى الساعات الأولى من صباح أمس، وهى حالة الولادة الثالثة بالمستشفى منذ تخصيصه لعزل المصابين بالفيروس المستجد، وأكد الأطباء، بحسب بيان أصدره المستشفى أمس، أن الحالة الصحية للأم والمولود جيدة، ولا توجد أى مضاعفات، مشيرين إلى أنه تم إجراء عملية الولادة بعد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

سوهاج تسجل أول إصابة لـ"الجيش الأبيض" بمستشفى "الحميات"

وفى سوهاج، أعلنت مديرية الصحة عن تسجيل أول إصابة بين مقاتلى «الجيش الأبيض» من العاملين فى مستشفى الحميات، وتم نقل المصاب إلى وحدة العزل بمركز القلب والجهاز الهضمى، فيما قدمت المديرية الشكر إلى مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور عمرو الرشيدى، مدير المستشفى، ولجميع أعضاء الفريق الطبى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين، وكذلك الإداريين والخدمات المعاونة، على جهودهم فى خدمة المصابين بفيروس «كورونا» على مدار الشهرين الماضيين، استقبل المستشفى خلالها أكثر من 21 ألف مريض، جاءت نتائج نحو 70% منهم إيجابية.

ومن جانبه، أعلن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، تعافى اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الإصابة بفيروس «كورونا»، أحدهما رئيس قسم الرمد بالمستشفى الجامعى والعميد السابق للمعهد القومى لعلوم المسنين، الذى خضع للعلاج منزلياً حتى تعافيه تماماً، والثانى هو الدكتور شعبان مبارز، المستشار المالى للجامعة، والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث كان يخضع للعلاج فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى بالقاهرة، حتى اكتمال شفائه من الفيروس تماماً، فيما أكدت مديرية الصحة ببنى سويف خروج 6 حالات شفاء جديدة من عزل المدينة الجامعية، ليرتفع عدد المتعافين المسجلين الذين غادروا المدينة الجامعية، منذ بداية استقبال الحالات الإيجابية لفيروس «كورونا»، فى الرابع من مايو الماضى، إلى 138 حالة.

وأكدت مصادر فى مديريات الصحة بكل من أسيوط وقنا والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسماعيلية أنه يجرى التعامل مع أى بلاغات أو استغاثات ترد إلى لجان «مكافحة كورونا» فور تلقيها، حيث يتم الدفع بفريق من الطب الوقائى إلى موقع الاستغاثة، مزوداً بسيارة إسعاف مجهزة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بنقل المصاب إلى المستشفى، أو خضوعه للعزل المنزلى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة، وتعقيم وتطهير المكان على الفور.