وزير المالية: إيرادات الدولة انخفضت 123 مليار جنيه بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أن الإصلاح الاقتصادي تحمل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتم استخدام الفوائض لتلبية احتياجات المواطنين، وتأثرت الموازنة العامة للدولة بشكل سلبي نتيجه ذلك الوباء.

وأضاف "معيط" خلال مؤتمر له، بثته الفضائية المصرية، أن الإيرادات الخاصة للدولة قد انخفضت بقيمه 123 مليار جنيه بسبب وجود أزمات متعددة على خلفية اجتياح فيروس كورونا، وقطاعات مستحقة دفع ضرائبها خلال تلك الفترة، وبسبب انتشار فيروس كورونا قد تم السماح لها بتأجيل دفع الضرائب": الدولة تفهمت ده، وفيه منهم اللي بيقسط، والأخرين مش قادرين يسددوا وادناهم فترة 3 أشهر لتقنين أوضاعهم"، موضحا أن الفيروس قد تسبب في تعطيل عدد كبير من الفنادق لعملها وقطاعات أخرى "القطاعات لا تستطيع تحمل تلك الأزمة لفترات طويلة، والأزمة لما جت كانت شديدة، وعملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة".

وأكد أن التخوف العالمي جاء خوفا من المشكلات التي كان ليعانيها المواطنين جراء تلك الجائحة: "بعض الدول قررت تخفف الإجراءات وتعمل توازن علشان الناس تقدر تكمل حياتها الطبيعية"، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج 1100 مليار كالتزامات وأجور للمواطنين وسلع تموينية والتزامات لإنشاء طرق وكباري ومحطات للصرف لتوفير فرص عمل للمواطنين: "لازم نكون واقعيين لإحداث توازن في الإجرائات الاقتصادية".