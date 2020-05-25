احتكرها صاحبها لبيعها بسعر أعلى.. ضبط 271 ألف علبة سجائر بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط أصحاب توكيلات لبيع السجائر بناحية مركزي الشهداء وبركة السبع، وتم التحفظ على كمية قدرها 271 ألف علبة سجائر وذلك لامتناعهم عن البيع بهدف احتكار السلعة لإعادة بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى بهدف التربح.

وحرر محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية أشمون وتم التحفظ على 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية بابل بتلا لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية.

كما تمكنت مديرية التموين من ضبط مصنع أسمدة زراعية بناحية حى ميت خاقان مركز شبين الكوم لإدارته بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج بدون فواتير دالة على مصدرها وتم ضبط 50 شيكارة مدون عليها map و1200 كجم سماد سلفات نشادر و75 عبوة جلوكوز بودر وغيرهم .