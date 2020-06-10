رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. جامعة المنصورة: استقبلنا أول مولود لسيدة مصابة بفيروس كورونا

كتب:

نرمين عفيفي
02:13 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
الدكتور أشرف عبد الباسط

الدكتور أشرف عبد الباسط

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة إن مستشفى الجامعة استقبل حوالي 50 مصابا بفيروس كورونا خلال 10 أيام، وبالأمس استقبل المستشفى أول مولود لسيدة مصابة بالفيروس.

وأشارعبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن خدمات الغسيل الكلوي لمصابي فيروس كورونا تعمل، حيث تم الغسيل الكلوي لطفلة مصابة بالفيروس، وغيرها ممن يحتاجون للغسيل الكلوي.

وأكد عبدالباسط أن الجامعة مستعدة بالإجراءات الاحترازية لإتمام امتحانات الفرق الأخيرة بالجامعات.

 

 