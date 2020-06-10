فيديو.. جامعة المنصورة: استقبلنا أول مولود لسيدة مصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة إن مستشفى الجامعة استقبل حوالي 50 مصابا بفيروس كورونا خلال 10 أيام، وبالأمس استقبل المستشفى أول مولود لسيدة مصابة بالفيروس.

وأشارعبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن خدمات الغسيل الكلوي لمصابي فيروس كورونا تعمل، حيث تم الغسيل الكلوي لطفلة مصابة بالفيروس، وغيرها ممن يحتاجون للغسيل الكلوي.

وأكد عبدالباسط أن الجامعة مستعدة بالإجراءات الاحترازية لإتمام امتحانات الفرق الأخيرة بالجامعات.