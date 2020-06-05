إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بقرية الخيام بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث جرى القبض على المتهمين، وضبط بندقية آلية وبندقية خرطوش استخدما في الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية قرية الخيام.

انتقل إلى مكان المشاجرة مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "عمر.ع.ج"، 13 عاما تلميذ مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم، "عبد المكين.ا.ع" 50 عاما عامل، "أحمد.ع.ا" 18 عاما، طالب مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

والطرف الثاني "حسام.ع.ش" 27 عاما عامل، "رانيا.ح.ع"، 13 عاما، طالبة مصابين برش خرطوش بالجسم، وحمادة.ع.س"، 40 عاما، عامل مصاباً كدمات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية.

نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.