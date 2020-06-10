الخميس.. "أبو عطسة جنان" يفتتح عروض البيت الفني الجديدة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، تبدأ الخميس المقبل الموافق 11 يونيو أول العروض المسرحية لمبادرة "اضحك - فكر - اعرف " بعرض "أبو عطسة جنان" عن قصة "وفاة موظف" لأنطون تشيكوف ومن إخراج هشام عطوة ، في تمام الـ11 مساء على صفحة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.

يقول سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، وهي مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب، تتراوح مدتها ما بين 20 إلى 50 دقيقة، جميعها نصوص أو عن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف .

وأضاف "بسيوني" أن جميع العروض يعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يتناولون الأعمال بالتحليل لعناصره المختلفة، حيث يعقب عرض "أبو عطسة جنان" لقاء مع المخرج الكبير فهمي الخولي يحلل فيه النص وأبعاده.

عرض "أبو عطسة جنان" من بطولة حسن عبدالفتاح، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى، عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.