عبدالباسط: طالب بـ"تجارة المنصورة" اخترع روبوت لخدمة مرضى كورونا

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة أطلقت أول روبوت لتقديم الخدمات لمصابي فيروس كورونا، شارحا أن مخترع الروبوت طالب بكلية التجارة وليس مهندسا، وهو موهوب وهاوٍ، وعرض المشروع وقررنا دعمه، وصنعه في حوالي شهر ونصف من منتجات محلية ولم يساعده أي جهة وتمت تجربته في مستشفى الرمد بعيدا عن مستشفيات العزل.

وأضاف عبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الروبوت وزنه 50 كيلو ولكنه يحمل وزن حتى 100 كيلو، ويسير لمسافة 250 مترا ويتم التحكم به، وبه شاشة ومايك للتواصل مع المريض.

وتابع عبدالباسط أن الجامعة منذ أسبوعين بدأت في تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا، والروبوت أحد سبل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددا على أن الجامعة ستدعم هذا الاختراع وستساعد في التصنيع وسيتم تسجيل براءة الاختراع باسمه.