الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا.. وابنتها: ادعولها

أعلنت ماهيتاب ماجد المصري عن اشتباه والدتها طليقة الفنان ماجد المصري "منى إش إش" بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت ماهيتاب عبر خاصية "استوري" بـ"إنستجرام" متابعيها الدعاء لها قائلة، "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً، اذهب البأس رب الناس .. بيدك الشفاء .. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية ".

ونشرت منى إش إش مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرة احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".

وظهرت خلال الفيديو مرتدية قناعا وكمامة، وعلقت عليه قائلة: "عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله".