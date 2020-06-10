"مياه القناة": تواصل أعمال الصيانة الفنية بشبكات الصرف الصحي

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن فرق الصيانة الفنية والشبكات مستمرة في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي.

وأشار عصمت، إلى أن قطاع بورسعيد قام بالانتهاء من أعمال الملس والتطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسيّة بالمحافظة منها شارع حسن أحمد حسن، شارع عباس علام، منطقة أبو بكر الصديق بمدينة بور فؤاد، وأحياء الشرق والعرب بمدينة بورسعيد، أما فى قطاع السويس فقد تم الانتهاء من تطهير مناطق مساكن اليسر بحي عتاقة وقرية أبوعارف بحى الجناين وشارع سلامة الغربي بحي الأربعين.

وأضاف رئيس مياه القناة، أن أعمال التطهير للشبكات تتم طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة، مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي تجنبا لحدوث انسدادات في الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أوالإتصال علي الرقم 01206666240.