"مياه القناة" تكثف تعقيم مقارها الإدارية للوقاية من كورونا

تواصل إلادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث، أعمال التطهير والتعقيم للمقار الإدارية والمحطات، حرصًا على سلامة العاملين وعملاء الشركة.

وانتهت الشركة من تطهير عدد من المحطات والمقار الإدارية بمنطقة القنطرة غرب بقطاع الإسماعيلية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن فريق العمل انتهى من تطهير عدد من المحطات بقطاع بورسعيد، منها محطة الظافر، مشيرًا إلى الاستمرار فى تطهير وتعقيم مقار إدارات وفروع ومحطات الشركة ومكاتب وأماكن التعامل مع المواطنين بشكل يومي كإجراء احترازي لمواجهة خطر فيروس كورونا.