مصادر: إصابة مديرة صيدلية العلاج المجانى بالبحيرة بـ"كورونا"

أكد مصدر طبى بمديرية الصحة بالبحيرة، إصابة الدكتورة رشا الشرقاوى، مدير صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة، مدير صيدلية العلاج المجانى فى مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، بفيروس كورونا المستجد، فيما تقوم لجنة من مديرية الصحة بالبحيرة، بحصر المخالطين لها.

في الوقت الذى تقوم لجنة أخرى من إدارة الطب الوقائى، بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه تتولى "الشرقاوى" إدارة صيدلية توفير العلاج لغير القادرين من أبناء المحافظة، التابعة لصندوق دعم الأدوية، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة.

وأضاف أنها تمارس مهام عملها منذ إنشائها عام 2017، وتهدف الصيدلية لعلاج غير القادرين وتقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، لاستكمال احتياجات وسد العجز من احتياجاتها من الأدوية.