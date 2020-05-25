تحرير 17 مخالفة تموينية في حملة بشبين الكوم

طالب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والوقاية من حالات التسمم الغذائي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن حملة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم وحررت 17 مخالفة، أسفرت الحملة عن المرور على عدد 12 منشأة غذائية وتم تحرير7محاضر للمخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67 وتحرير 5 محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67، كما تم إيقاف تشغيل عدد 2 منشأة غذائية وإعدام 200 كيلو أغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم المرور على أحد مصانع تعبئة اللحوم والمواد الغذائية بدائرة شنوان مركز شبين الكوم، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر للمخالفة للقرار رقم 96 و97 لسنة 67 وتم ضبط 708 كيلو من اللحوم وسحب 5 عينات لتحليلها بالمعامل للتأكد من صلاحيتها، فضلاً عن تحرير محضر تعدى على أفراد الحملة وتم إلقاء القبض على المتهمين واستمرار أعمال التفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شدد "أبو ليمون"على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم والثلاجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل الحفاظ على صحة الأغذية المتداولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.