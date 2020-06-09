حملة على سيارات بيع المنتجات بالمنصورة تعدم 72 كيلوجرام لحوم فاسدة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، حملة علي سيارات بيع المنتجات الغذائية المجمدة والمطاعم والمحلات التجارية المتواجدة بمنطقة الشيخ حسانين تمكنت خلالها من إعدام 72 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

خرجت الحملة بتوجيهات المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة، بقيادة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من صباح الحنفى مدير إدارة التنمية الاقتصادية، وأحمد سمير مدير إدارة البيئة، وأحمد عادل من إدارة البيئة، والدكتور أحمد حمودة، الطب البيطرى، الدكتور يوسف عبد الهادى، الصحة، وبالاشتراك مع شرطه البيئة والمسطحات

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام كميات من اللحوم بلغ مقدارها 27 كيلو من اللحوم المفرومة، و45 كيلو لحوم مختلفة مجهولة المصدر

وتأكدت الحملة من التزام العاملين بالمنشآت التجارية من الامتثال للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك بارتداء الكمامات والجونتيات

وأكد المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة ، في بيان له، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ، والتأكد من الامتثال الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .