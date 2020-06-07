إعدام لحوم ودواجن فاسدة وتحرير عدة مخالفات تموينية بسفاجا

قادت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد،حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري وأسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية عبارة عن لحوم دواجن ولحوم بلدية فاسدة.

كما تم تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المدينة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.

وشددت رئيس المدينة على لجنة متابعة الأسواق المشكلة من التموين والطب البيطري والصحة على ضرورة متابعة تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالمدينة.

وأكدت رئيس المدينة على إحكام الرقابة على الأسواق و الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.