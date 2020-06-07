إعدام لحوم ودواجن فاسدة وتحرير عدة مخالفات تموينية بسفاجا
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شاذلي عبدالراضي
04:52 م | الأحد 07 يونيو 2020
قادت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد،حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري وأسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية عبارة عن لحوم دواجن ولحوم بلدية فاسدة.
كما تم تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المدينة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.
وشددت رئيس المدينة على لجنة متابعة الأسواق المشكلة من التموين والطب البيطري والصحة على ضرورة متابعة تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالمدينة.
وأكدت رئيس المدينة على إحكام الرقابة على الأسواق و الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.