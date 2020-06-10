اجتماع تنسيقي لامتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر عقد اجتماع تنسيقي خاص بامتحانات الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاجتماع يضم مدير التعليم ورؤساء المدن الموجود بها لجان ثانوية عامة والشرطة ومديرية الصحة.

أضاف المحافظ، أن الاجتماع يتضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الوزارة لتطهير اللجان وحماية الطلاب من انتشار الفيروس بينهم.

وأكد أنه من المقرر أن يتم نقل الأسئلة بالطائرة وتوزيعها علي لجان المحافظة.

أعلن المحافظ، وجود طبيب داخل كل لجنة وفريق طلب كامل لمتابعة الطلاب وقياس درجات الحرارة إلى جانب توفير تعقيم كامل لكل اللجان قبل الامتحانات وأيضا الطلاب لضمان عدم وجود إصابات جديدة.

جدير بالذكر أن جنوب سيناء تضم 7 لجان ثانوية عامة على مستوى مدن الطور وشرم الشيخ ودعي ونويبع وابورديس وراس سدر.