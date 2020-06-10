عقار كوري يدخل سباق "علاج كورونا": نجح على حيوان النمس

دخل عقار كوري سباق العقارات التي يأمل أن تكون علاجًا لفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 7 مليون شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص، منذ ظهور الوباء في شهر ديسمبر الماضي، في ووهان الصينية.

وأعلنت شركة "دايوونج" الكورية الجنوبية للأدوية، أن عقارها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، نجح في القضاء على فيروس كورونا المستجد في رئة حيوان النمس، خلال تجارب تجريها الشركة منذ 3 أشهر، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح مسئول في الشركة، أنها تعتزم بدأ التجارب السريرية على البشر في المرحلة المقبلة، بعدما نجح في القضاء تمامًا على الفيروس داخل أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات.

وقال المسئول، إن 3 شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على العقار نفسه كعلاج لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن شركة "دايوونج" هي الوحيدة التي تنوي طرح الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أن تحصل على الموافقة على استخدام الدواء علاجًا لفيروس كورونا في نهاية هذا العام.