طلعت: التعليم والاجتماعات والعمل عن بعد مستمرة بعد نهاية كورونا

أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن فترة أزمة انتشار فيروس كورونا، شهدت ممارسات حميدة مثل التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، والاجتماعات عن بعد، ومن ثم لجأ الناس إلى استخدام الوسائل بعدما كانوا لا يرتاحون لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "oN": "هناك خصائص كثيرة وفرتها هذه الوسائل، منها انخفاض في التكلفة، والاجتماعات الأكثر كفاءة وفاعلية وتوفير في الوقت"، موضحا أن التوقعات العالمية تقول إن كل هذه الأمور ستستمر بعد الأزمة.

وتابع: "لدينا قاعدة محترمة ومتعمقة وعريضة من الكفاءات في مجال البرمجيات، وفي مجالات أخرى، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه القاعدة تحتاج إلى تخصصات متعمقة ومتنوعة، ولا بد أن يكون هناك متخصصين في مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخلق عددًا من الكوادر المتدربة والمحترفة، ومن ثم فإن التدريب والتنمية البشرية تعتبر هي الملف ذو المرتبة الأولى في الوزارة".

وواصل: "حتى الآن نعمل مع 15 شركة عالمية في هذا الأمر، ووقعنا مع شركة أمازون لتدريب 500 شخص من وزارة الاتصالات على قواعد البيانات، تدريبًا متعمقًا".

وبالنسبة لرغبة المواطن، في تغيير شبكة الهاتف الخلوي التي يتعامل معها، قال وزير الاتصالات: "المواطن عليه أن يقدم الطلب لشركة المحمول التي يريد الانضمام إليها، ولا علاقة له بالشركة التي كان يستخدم خط الهاتف الخاص بها، وبعد 24 ساعة ستفعل شريحته على الشركة الجديدة التي يرغب في استمرار التعامل معها، وهو أمر جيد يكرس مبدأ أن المواطن هو الحكم الأخير في جودة الخدمة وأنه له اليد العليا في هذا الأمر".