اقتصادية النواب: رئيس الرقابة المالية يتقاضى 95 ألف جنيه

شهدت اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بسبب إصداره قرارا يخالف فيه قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأقصى للأجور.

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن رئيس الهيئة أصدر قرارا ليتقاضى مبلغ 95 ألف جنيه شهريا، وهو ما يخالف الأقصى للأجور، وكذلك الحصول على بدل سفر يومي بنحو 500 دولار.

وأوضح فؤاد، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، أن مجلس الإدارة الخاص بهيئة الرقابة المالية قرر تعديل اللائحة المالية الخاصة برئيس ونواب الهيئة، وصدر التعديل برقم 92 في 29 أبريل 2018، وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2009، والذي نص على أن المعاملة المالية الرئيس ونواب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية: "رئيس هيئة الرقابة المالية أًصلا مش بيجي اللجنة رغم أن البرلمان رقيب عليها، وإزاي يتم صرف هذا الراتب الشهري بشكل مخالف للقانون رغم القامات القانونية بالجهاز، وأصدر لنفسه قرارا يخالف القانون، وأين الشؤون القانونية بالهيئة".

ومن جانبه رد تامر سعيد، رئيس الإدارة المالية بالرقابة المالية قائلا:"القرار تم إيقافه ولم يعد ساري حاليا".