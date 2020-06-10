قبل إيمان العاصي.. فنانون هاجمهم كورونا

شهد الوسط الفني عددا من إصابات فيروس كورونا والتي نالت من 5 فنانين، ومؤخرا أعلنت الفنانة إيمان العاصي خلال فيديو نشرته عبر إنستجرام، تعافيها من كورونا.

وأكدت إيمان أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض، وبعدا أجرت تحليلا آخر لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

وأضافت أنَّها فور معرفتها بالنتيجة أبلغت كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها، مبينة أنَّ أصعب شيء في تجربتها هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.

وطالبت "إيمان"، الجميع برحمة مرضى كورونا لأنّهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم، موضحة "الضغط عليهم يزيد من صعوبة تعافيهم".

وأشارت إلى أنَّ الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيدًا وليس منبوذًا، لأنّه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاجهم، متقدمة بالشكر لكل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.

الفنان كريم قاسم هو الآخر نشر فيديو عبر إنستجرام ليعلن إصابته بكورونا قال فيه "عرفت بكورونا في شهر 3 وعايش مع والدي لوحدنا عنده 79 سنة اترعبت وكنت خايف عليه وسبت البيت عشان كنت بنزل اشتغل وعندي التزامات مكنش ينفع أوقف شغل خلصت تصوير آخر أبريل يوم 17 و 18 مايو ظهر لي أعراض كورونا وأول حاجة ظهرت صداع جامد حرارة تكسير فى العظام جامد جدا".

وأضاف: "بعد 12 ساعة من ظهور الأعراض كلمت كل اللي قابلتهم في أخر 14 يوما للاطمئنان على نفسهم، رابع وخامس يوم كنت بموت وفقدت حاسة التذوق وكنت هعمل فيديو الوصية وباخد بالي من نفسي لوحدي وصعبت عليا نفسي وكنت خايف أموت لوحدى ويكسروا عليا باب الشقة، سادس وسابع يوم بدأت اتحسن".

الفنانة رجاء الجداوي هي الأخرى فوجئ جمهورها بإعلان ابنتها أميرة بطلب الدعاء لوالدتها بعد اكتشاف إصابتها بكورونا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" وقد دخلت رجاء الرعاية المركزة منذ أيام لعدم تحسن حالتها وبعد حقنها ببلازما المتعافين بدأت حالتها في التحسن.

المطربة رحمة أعلنت إصابتها هي ووالدتها وشقيقتها بفيروس كورونا ويضعوا حاليا للعزل المنزلي

الفنان مصطفى درويش أعلن أيضا عبر حسابه على فيسبوك، اشتباه إصابته بكورونا وعلى كل من خالطه أن يعزل نفسه.