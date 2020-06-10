اليوم.. آخر موعد لحجز 1000 شقة "دار مصر" بمقدم 50 ألف جنيه

طرحت وزارة الإسكان 1061 وحدة سكنية بالدورين "الأرضي – الأخير" بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي: "15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة"، ويعد يوم الخميس 11 يونيو اخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، يسدد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، مع التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

تتيح كراسة الشروط المنشورة على موقع بنك الإسكان والتعمير شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ويلتزم العميل بتحويل 50 ألف جنيه مقدم الحجز.

إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تمّ الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية "التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك".