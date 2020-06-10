عادات يومية تتسبب في استهلاك أكبر للكهرباء: أقفل الراوتر قبل ما تنام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو 2020

وتضم المنازل العديد من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها، إلا أنها تستهلك الكثير من الكهرباء ما يستبب في ارتفاع قيمة الفاتورة بنهاية الشهر، وتستعرض "الوطن"، تلك الأجهزة والطريقة الأمثل في استخدامها لتخفيض استهلاكها، وفقًا لما نقله موقع "دويتشه فيلة".

الثلاجة

تعد الثلاجة رغم أهميتها القصوى، أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للكهرباء، نظرًا لكونه الجهاز الوحيد تقريبًا الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.

ولتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء، يجب تقليل عدد مرات فتح بابها قدر المستطاع، بالإضافة إلى محاولة عدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها، على أن يتم ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات.

المصابيح التقليدية

تستهلك المصابيح التقليدية قدر كبير من الكهرباء، لذا تتجه عدد كبير من الدول إلى استبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة.

وبالرغم من ارتفاع أسعار المصابيح الموفرة مقارنة بالتقليدية، إلا أنها مفيدة على المدى البعيدة لاستهلاكها كهرباء أقل.

التلفاز

يزداد درجة استهلاك التلفاز للكهرباء كلما زادت درجات حداثته وإمكانياته، إلا أن هناك طريقة قد تقلل من حدة استهلاكه للكهرباء.

يترك معظم الناس التلفاز على وضع استعداد التشغيل بدلًا من إغلاقه وهو ما يسهم في استهلاك كهرباء دون الحاجة لها، لذا ينصح بإغلاقه عند الانتهاء من استخدامه.

راوتر الإنترنت

ما أكثر الأجهزة في المنزل الواحد التي تستهلك الإنترنت عن طريق "الراوتر"، سواء كمبيوتر عادي أو "لاب توب" وغيرها، لذا ينصح بإغلاق الراوتر ليلًا خاصة في حالة عدم الحاجة إليه وخلود الجميع إلى النوم.

الغسالة

يعد جهاز الغسالة ضمن الأجهزة ذات الأهمية الكبيرة، والتي يلجأ لاستخدامها كل المنازل، وهناك طريقة للحد من الطاقة التي تستهلكها.

ويمكن الاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات الحرارة المرتفعة أو الغسلة التحضيرية، لأن فوائدها لا تقارن بحجم الكهرباء التي تستهلكها.

غسالة الأطباق

يستخدم جهاز غسالة الأطباق الكثير من الكهرباء والماء أيضًا، لذا ينصح الخبراء بملئ الغسالة جيدا قبل الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يفضل شراء أجهزة غسيل الأطباق التي تحتوي على برامج خاصة للتعامل مع الأطباق غير المتسخة كثيرا، بأقل قدر من الماء والكهرباء.