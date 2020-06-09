الكهرباء: لن ندعم من يستخدم 650 كليو وات بالشهر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن من يستهلك أكثر من 650 كليو وات كهرباء في التعريفة الجديدة غير مدعم ويدفع تكلفة استهلاكه فقط دون زيادة، ومن يتخطى 1000 كليو هو من يدفع زيادة عن استهلاكه وعددهم 200 ألف على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن من يستهلك 50 كيلوواتفقط تدعمه الدولة بأكثر من 200%، وكلما زاد الاستهلاك قل الدعم.

وتابع حمزة أن الكهرباء إذا تعطلت أو توقفت يعاني الجميع، ولذلك لانريد المعاناة من انقطاع الكهرباء أو تقل الجودة المطلوبة، ومطلوب ألا نرفع الأسعار بشكل كبير والحفاظ على جودة الكهرباء وتلبية كل الاحتياجات فيما يخص المواطنين والصناعة.

واستكمل حمزة أن التحريك الذي حدث بالأسعار لا يمثل شيء بجانب الأعباء المتواجدة على قطاع الكهرباء، ولكن كمساعدة لقطاع الكهرباء لكي يقوم بالمهام المطلوبة منه، مؤكدا على أن الدولة تمر بظرف استثنائي وهناك أعباء على الدولة كان يجب أن نجد لها حلا.