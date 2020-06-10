أنهى حياته بـ4 طعنات.. تفاصيل تخلص شاب من والده بالمنوفية

أثار الإعلان عن جريمة قتل بتخلص شاب من والده في إحدى قرى مركز الباجور، حالة من الاستياء والغضب في الشارع المنوفي، وتعود القصة إلى تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع رجل مسن ذبحا وطعنا بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وأقدم شاب يدعى محمد أحمد شاهين ومقيم بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على قتل والده والذي يعمل بهيئة النقل العام "بالمعاش" ذبحا وطعنا بعدة طعنات متفرقة بالجسم مستخدما آلة حادة، فيما انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الباجور بقيادة الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث ، من إلقاء القبض على الشاب الذي يبلغ من العمر 35 سنة، وأكد عدد من الشهود، أن الشاب كان يعمل مدرسا خاصا للغة الإنجليزية، مؤكدين أنه بدأ ظهور عليه التعب النفسي بعد وفاة والدته منذ عام، موضحين أنه يعيش مع أسرته في منزل واحد هو ووالده وأخوه .

وانتقل إلى مكان الواقعة وكيل نيابة الباجور لمعاينة الجثمان وسماع أقوال الشهود، فيما أمرت النيابة بنقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتسريح الجثمان، والتحفظ على المتهم بقسم شرطة الباجور لحين الانتهاء من تحريات المباحث .

تلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عماره يفيد بقيام الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث بإلقاء القبض على "م، أ، أ،ش" بعد قيامه بذبح والده وطعنة بأربع طعنات متفرقة بالجسم مستخدما آلة حادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة الباجور التحقيق في الواقعة، فيما أصدرت قرارها بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.