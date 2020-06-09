وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مستشفى حميات منوف

تفقد الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى حميات منوف، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة فاطمة الضرغامي مدير الإدارة الطبية بمنوف.

وقال حفناوي، خلالها سير العمل بالمستشفى ووحدة العناية المركزة والتأكد على سير العمل بها على أكمل وجه، كما تابع التطورات والتجهيزات التي تتم في المستشفي تحت إشراف الدكتور أنور محفوظ، مدير المستشفى، والدكتورة ماجدة زيد، نائب المدير، حيث يتم الآن تجهيز وحدة عناية مركزة بسعة 12 سرير عناية و6 أجهزة تنفس صناعي وتحديث شبكة الغازات وتركيب منظم غازات من النوع Gs 140 يباني التصنيع.

وتفقد وكيل الوزارة الصبة الخرسانية، والتي يتم تجهيزها الآن لتركيب تانك أكسجين بسعه 3000 لتر.

وأكد سرعة صرف المستلزمات والنواقص من الواقيات الشخصية للأطقم الطبية، وفي نهاية زيارته أشاد بالجهد المبذول من جميع العاملين بالمستشفى لخدمة المرضى.