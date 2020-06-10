ابنة رجاء الجداوي: أمي تعبانة جدا وما زالت في الرعاية

نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، شكرا خاصا للأطباء المعالجين لحالات فيروس كورونا المستجد.

وكتبت: "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وأضافت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلازما دم المتعافين، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" ونقلها بمستشفى العزل الصحي.