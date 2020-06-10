جامعة الزقازيق تنعى فني أشعة توفي بكورونا: نحتسبه شهيدا

تنعى جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، شهيد الواجب الوطني بهاء همام - فني الأشعة بالمستشفى الجامعي، والذي وافته المنية بالأمس داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات طبقاً للبروتكولات المتبعة.

أكد الدكتور عثمان شعلان أن الجامعة تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء وأفراد التمريض والصيادلة والفنيين خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جارٍ توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس من العاملين بالجامعة، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.

ويتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين، وطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له وزملائه وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.