نائب مدير "حميات إمبابة" يتوقع موعد انتهاء كورونا: نحن في الذروة

توقع الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، موضحًا أن كل الأبحاث تؤكد ذلك كون الفيروس يضعف، والأعداد ستبدأ بالانخفاض قريبًا، "نحن في ذروة انتشار الفيروس، وبعد الذروة تبدأ أعداد الإصابات تقل، وأطالب الناس تستحمل شوية لحين انتهاء الأزمة الحالية".

ووجه الجارحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، نصائح للمواطنين، بأنه من يشعر بأعراض تنفسية أو كحة فعلية البدء في العلاج على الفور، "لازم نتحمل الفترة دي، ولو عديناها مصر هتخرج من الجائحة دي".

فيما حذر نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، من إلقاء الكمامات على الأسطح وفى الشوارع، فقد تكون مصدرًا لانتشار الأذى والعدوى، كما أن ارتداء الكمامات لفترة طويلة يكون مضرا ويتسبب في الأمراض، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والأماكن المشتبه فيها، وعند التعامل المباشر.

وتابع: "لا يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق، ولا يجب ارتداء الكمامة لمن أقل من 12 عامًا لأن الأطفال لا يتحملون ارتداء الكمامات، كما لا يجب ارتداؤها في السيارات الخاصة"، موضحًا أن فترة ارتداء الكمامة لا يجب أن تزيد عن 3 ساعات، متمنيًا أن يتبرع المواطنون لعمال النظافة بالكمامات والقفازات كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وانتقال العدوى لهم.