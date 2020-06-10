فيديو.. التعليم تُطلق محتوى تعليميا يشمل مراجعات نهائية لطلاب الثانوية

أعدت وزارة التربية والتعليم، محتوى تعليميا يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة http://thanaweya.net من الآن وطوال فترة الامتحانات، تحت رعاية البنك الأهلي، حسبما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الوزارة، إن إطلاق هذه المنصة تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التربية والتعليم على دعم أبنائها الطلاب، فأعدت الوزارة محتوى تعليميا يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على تلك المنصة من الآن وحتى انتهاء فترة الامتحانات، يقدمها مجموعة من أكفء المعلمين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المحتوى مُقسم إلى مراجعات شاملة تُغطي مجموعة من المواد، كما أن مراجعة كل مادة تتضمن عددًا من الفيديوهات القصيرة لشرخ ومراجعة كل جزء من المنهج، ناصحة الطلاب بالدخول على الموقع وإنشاء حساب والتسجيل في المراجعات المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الأمر يأتي لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.