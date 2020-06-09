جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بحملة تطهير مكثفة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المديرية تكثف استعدادتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو الجاري، معلنًا الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، وتزويدها بكافة إمكانيات المعيشة، وتعقيمها وتطهيرها، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الوزارة، تخصيص 7 لجان لأداء الامتحانات، وتزويد كل منها بكابينة تعقيم، وكاشف حراري، وجهاز واقي "بلاستيك" للأحذية، بجانب تواجد طبيب وممرضة بكل لجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب في اللجنة الواحدة لن يزيد عن 14 طالبًا، وسيصل في بعض اللجان إلى 7 طلاب فقط، وسيجري تعقيم اللجان يوميًا قبل دخول الطلاب لأداء الامتحانات، وعقب الانتهاء من الامتحانات مباشرًا.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 794 طالبًا وطالبة، موزعين على 7 لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات، و171 بلجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات وكلاهما بمدينة الطور، و166 بلجنة مدرسة الفيروز بشرم الشيخ، و82 بلجنة مدرسة السادات الثانوية بمدينة رأس سدر، و94 بلجنة مدرسة أبورديس الثانوية، و65 بلجنة على بن ابي طالب بمدينة دهب، 39 بلجنة المجمع التعليمي بمدينة نويبع.