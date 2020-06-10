أستاذة اجتماع: إقامة الأفراح في زمن كورونا مرض نفسي ورقص على جثة الوطن

استنكرت الدكتورة عبلة البدري، أستاذة علم الاجتماع، سلوكيات بعض المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكرت أن تفشي كورونا أخرج أفضل وأسوأ ما في الإنسان المصري، فكشفت عن التضامن مع كبار السن ومصابي الفيروس والوعي وأظهرت التنمر.

وأكدت "البدري"، أنه بالرغم من حالات التضامن والتفاني من قبل البعض من أجل الخروج من الجائحة والتزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، هناك آخرون يسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار، مؤكدة أن الأجيال الحالية لم تمر بجائحات عالمية ولذلك اعتياد البشرية على وباء كورونا سيأخذ بعض الوقت.

وأوضحت أستاذة الاجتماع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن البعض يُسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار ويفضلون مصالحهم الخاصة والمظاهر على حساب حياتهم وحياة الآخرون، فإقامة الأفراح في ظل انتشار الجائحة يُعد مرضا نفسيا كونه إنكارا للواقع.

وتابعت "المظاهر عند الشعب المصري أهم من الحياة، ويرون المصلحة الشخصية أهم من العامة، وهناك حالة استهتار وتحايل على القانون، الجائحة العالمية وباء جديد على المواطن المصري لم يعتد عليه والمواطن عليه أن يعلم بأن العالم تغير"، مؤكدة أن المشاركة في حفلات الزفاف انتحار ورقص على جثة الوطن وهؤلاء يعلمون جيدا خطورة الأزمة فالعالم كله يتحدث عن الوباء.