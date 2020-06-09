محافظ كفر الشيخ: حملات لنظافة الشوارع مرتين يوميا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مستمرة فترتين يوميا بمراكز ومدن المحافظة، فى اطار مواجهة فيروس" كورونا".

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول بقري اسحاقه، والروضة، والشمارقة، فضلاً عن رفع كفاءة وصيانة كشافات الإنارة بقرية دقميرة، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال حملات النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة وقريتي تيدا، وسد خميس.

ترأس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة لرفع كفاءة النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالمدينة والقرى، وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة المخلفات، وتفريغ حاويات القمامة، ورفع المخلفات الصلبة بالمدينة.

كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدينة، وطريق النرجس الرئيسي، فضلا عن رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة.