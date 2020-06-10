متعافية من كورونا تطالب بفتح مراكز بكل محافظة لاستقبال متبرعي البلازما

طالبت مروة الصياد، ممرضة متعافية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بتوفير أماكن للتبرع بالبلازما في كافة المحافظات لتشجيع وتسهيل على المواطنين المتعافين من الفيروس للتبرع بالبلازما الخاصة بهم لحقنها لمرضى آخرين بغرض شفائهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضافت "الصياد"، أنها أصيبت بفيروس كورونا أثناء عملها في إسعاف المرضى، وعقب تماثلها الشفاء، ذهبت للتبرع بالبلازما في بنك الدم في بورسعيد لكنهم رفضوا وطلبوا منها السفر إلى القاهرة، "بورسعيد فيها عدد مرضى كثير، وفيه أيضًا كثيرون تعافوا من الفيروس، فيجب فتح مركز يتم فيه سحب البلازما في بورسعيد ومختلف المحافظات، أنا ممكن أسافر القاهرة وأتبرع بس غيري ممكن ميرضاش".

وأكد المتعافية من الفيروس، أنه حال توفر مركز لسحب البلازما في كل محافظة سيجعل العملية أسهل ويشجع عددا أكبر من المتبرعين ويسهل عليهم الأمر كثيرا، وكذلك يطمئنهم أن من سيأخذ البلازما لن يتاجر بها.