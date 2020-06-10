السيسي يوجه بتلبية احتياجات "عم صبحي".. والمواطن يرد: ربنا يسعده

أكدت الإعلامية نانسي نور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بتكريم وتلبية احتياجات مواطن من العمالة غير المنتظمة يُدعى "عم صبحي" في منطقة الغورية، بعد أن تم تداول مقطع فيديو له، ظهر بملامح بسيطة وهو يّجر كراتين كثيرة على عربة، مضيفة: "كلنا تعاطفنا معاه، والرئيس السيسي انتبه لما طالب به عم صبحي جماهير السوشيال ميديا".

وعرضت "نور"، تقريرًا خلال برنامجها "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، من داخل منزل "عم صبحي"، وعندما تم إخباره أن الرئيس وجه بتنفيذ كافة طلباته، قامت زوجته بإطلاق الزغاريد، وقامت معه بالدعاء للرئيس: "ربنا يبارك له .. ربنا يسعده"، مع هتافات تحيا مصر التي أطلقها "عم صبحي" وهزت أرجاء المنزل.

وعن طلباته، قال عم صبحي، "طلباتي بسيطة جدًا، أنا طالب أزور بيت الله الحرام، وأجهز حفيدتي، وحاجة أشتغل فيها بدل المرواح والمجي بالعربة بتاعتي"، خاتمًا :" ألف ألف شكر لسيادة الرئيس.. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وظهرت في الفيديو، سيدة تجتمع مع أسرة عم صبحي، وقالت لهم: "إحنا شركة سياحة وأول حج بإذن الله هتكونوا معانا، وتم التكفل بكل المصاريف، محتاجة جوازات السفر"، فيما ارتفعت الزغاريد في المنزل، "متشكرين لسيادة الرئيس.. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وتابع: "بساعد ابني على قد ما أقدر، هو مرتبه بسيط وعنده بنت على وش جواز، وعنده ضمور في أعصاب العين كل فترة نظره بيقل"، فيما عرض التقرير في نفس اللحظة لقطات من تسليم عم صبحي جهاز حفيدته من سيارات "تحيا مصر"، فرفع صوته قائلا: "ربنا يخليك يا سيادة الرئيس".