إزالة 101 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية في المحافظة أزالت 101 حالة تعدٍ.

وأكد المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 5 حالات تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركز الوقف بمساحة 830 مترا مربعا، وإزالة 11 حالة تعد بمركزي الوقف ونجع حمادي بمساحة 18 فدانا و12 قيراطا و7 أسهم، وإزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا وقنا وقفط بمساحة 5 أفدنة و11 قيراطا، إضافة إلى إزالة 4 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركزي نجع حمادي وقفط بمساحة 178 مترا مربعا.