يعمل 6 ساعات متواصلة.. صانع أول روبوت بمستشفى العزل يكشف مميزاته

قال محمد عبدالرحمن، صانع أول روبوت بمستشفى العزل، إنّه استغرق شهرا لرسم الرسومات الصناعية للروبوت والتنفيذ، لافتا إلى عرض المشروع على رئيس جامعة المنصورة، الذي أكد ضرورة تنفيذ مشروع الروبوت سريعا.

وأضاف عبدالرحمن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه واجهته مشكلات أثناء تصنيع الروبوت لخدمة مرضى فيروس كورونا في مستشفيات العزل، وجرى استبدالها بقطع غيار من منتجات أخرى مثل "سكوتر"، وغيرها، لافتا إلى أنّ الروبوت يعمل الآن بأفضل كفاءة.

وتابع أنّ الروبوت مصري الصنع بنسبة 100%، وجسم الروبوت كله منتجات مصرية بالكامل، ويتيح التواصل مع المرضى عن طريق اللاسلكي، كما أنّه مزود بكاميرا ليتحرك بحرية في المكان، وكي لا يحتك بمرضى فيروس كورونا بشكل مباشر.

وأوضح أنّ الروبوت لا يحتاج مساحات كبيرة ويحمل كميات كبيرة من الأوزان، ويستغرق شحنه ساعة ونصف الساعة، ويعمل لمدة 6 ساعات متواصلة، مشيرا إلى أنّ الروبوت يعمل بكفاءة جيدة ويتم تنفيذ روبوتات أكثر لخدمة أعداد أكبر من مرضى فيروس كورونا في مستشفيات العزل، مؤكدا أنّ كل مستشفى عزل يحتاج 2 روبوت لخدمة المرضى.