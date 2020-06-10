لف ودوران ولما كنا صغيرين.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "كلبي دليلي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "لف ودوران" الساعة 8 مساء، وفيلم "ملاكي إسكندرية" الساعة 10 مساء، وفيلم "درس خصوصي" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الراقصة والطبال" الساعة 4 مساء، وفيلم "مدرسة المشاغبين" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "ملف في الآداب" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Agent Cody Banks الساعة 3:30 عصرا، WALL-E الساعة 5:30 مساء، وفيلم Spider-Man 2 الساعة 7:30 مساء، وفيلم Spider-Man 3 الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرا" الساعة 5 مساءً، و"الراية البيضا" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"ليالي الحلمية" الجزء الأول الساعة 8 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "ساعة لقلبك" الساعة 11 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.