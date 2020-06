ونحب تاني ليه والرهينة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل ونحب تاني ليه الساعة 4 عصرًا، ومسلسل أبنائي الأعزاء.. شكرا الساعة 5 مساءً، والراية البيضا الساعة 6 مساءً، ولن أعيش فى جلباب أبي الساعة 7 مساءً، وليالي الحلمية الجزء الأول الساعة 8 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل أيوب الساعة 6 مساءً، ومسلسل ولي العهد الساعة 7 مساءً، ومسلسل العراف الساعة 8 مساءً، وسرايا عابدين الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل الفتوة الساعة 12 ظهرًا، ومسلسل الشحرورة الساعة 2 ظهرًا، والوتد الساعة 3 عصرًا، ومسلسل واحة الغروب الساعة 4 عصرًا، ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 5 مساءً، وشرف فتح الباب الساعة 11 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم الحناكيش الساعة 1 ظهرًا، وفيلم زوجة رجل مهم الساعة 3 عصرًا، وعجميستا الساعة 5:30 عصرًا، والفيلم الرومانسي أحلام عمرنا الساعة 8 مساءً، والرهينة الساعة 10 مساءً، وفيلم حالة حب الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Lego Batman Movie الساعة 12:30 ظهرًا، وThor: Ragnarok الساعة 2:30 ظهرًا، وفيلم Austin Powers: International Man of Mystery بجزئيه الساعة 5 مساءً، وAustin Powers in Goldmember الساعة 8 مساءً، وSkiptrace الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم القرش الساعة 4 عصرًا، وفيلم بلية ودماغه العالية الساعة 7:30 مساءً، وفيلم البيت الملعون الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض إعادة برنامج صاحبة السعادة الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج شيري استديو الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساءً.