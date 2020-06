ونحب تاني ليه وخليج نعمة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المكالمة القاتلة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "سعد اليتيم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "خليج نعمة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "جوة اللعبة" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "تتح" الساعة 10 مساءً، وفيلم "ما تيجي نرقص" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Water Diviner الساعة 2 ظهرًا، وعرض فيلم Four Weddings and a Funeral الساعة 4:30 عصرا، وHow to Be Single الساعة 6:30 مساءً، وفيلم Horrible Bosses بجزئيه الساعة 8 و10 مساءً، وفيلم Mike and Dave Need Wedding Dates الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "عضة كلب" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "بطل من ورق" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "من البيت للمدرسة" الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرا" الساعة 5 مساءً، و"الراية البيضا" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"ليالي الحلمية" الجزء الأول الساعة 8 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "ساعة لقلبك" الساعة 11 مساءً.

نايل كوميدي

عرض برنامج "هرشة دماغ" الساعة 4:30 مساءً.