أسعار النفط تتراجع بفعل تقديرات ارتفاع المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، بعد أن كشفت بيانات المعهد الأمريكي للبترول عن ارتفاع المخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي، ليعيد إثارة المخاوف بشأن استمرار تخمة المعروض من الخام في الأسواق.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 2.19% ليصل لمستوى 38.09 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.72% ليصل إلى 40.17 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط 8.4 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وشهدت أسواق النفط العالمية انتعاشا خلال الجلسات السابقة بدعم اتفاق تحالف أوبك بلس، على تمديد الخفض التاريخي في مستوى إنتاج الخام، لتجنب تخمة المعروض في ظل ضعف الطلب الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكان تحالف" أوبك بلس"، الذي يضم أعضاء المنظمة النفطية والمنتجين الآخرين، أعلن السبت الماضي الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج التاريخي البالغ 9.7 مليون برميل في اليوم لشهر إضافي في محاولة مستمرة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، في اجتماع افتراضي عبر الفيديو.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنّ أوبك+ قررت تمديد اتفاق إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو، على أن تتم مراجعته على أساس شهري، وسيعقد الاجتماع التالي في 18 يونيو.

وبموجب الاتفاق السابق، الذي توصل إليه تحالف "أوبك بلس " في أبريل الماضي، بدأ منتجو النفط خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في الأول من مايو الماضي، والذي كان من المقرر أن يمتد حتى نهاية يونيو، على أن يتم خفض الإنتاج بعد ذلك بـ8 ملايين برميل.