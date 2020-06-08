87 إصابة نشطة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، أنّ عدد الإصابات النشطة أي التي لا تزال مصابة بفيروس كورونا، يبلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في البلاد.

وأضافت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغت 651، بينها 319 في القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أنّ عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأوضحت أنّه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد المتواجدين حاليا في الحجر المنزلي 2382 فلسطينيا.