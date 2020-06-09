يوميات كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إصابات فلسطين إلى 651

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.136.744، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى407.337 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.484.718 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بكورونا المستجد، بلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في البلاد.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أمس الاثنين، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وتابعت الكيلة قائلة، إنه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382.

من جانبه، أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم، إغلاق بلدة حلحول شمال الخليل، جراء الكشف عن إصابة 8 مواطنين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، في صفوف الجالية في الولايات المتحدة، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 122.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن المخاطر والتخوفات الحاصلة على مصير الأسرى في سجون الاحتلال جرّاء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ما تزل قائمة لم تنتهِ، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يُشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "واس".

ارتفاع الإصابات بالوباء في لبنان إلى 1350 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 1350 حالة بعد تسجيل 19 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتة الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي، إنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 779 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الأخيرة 1027 فحصا.

وفي الأردن، وافقت الحكومة، على حل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصين، وفقا لمما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفق وسائل إعلام أردنية، فإن اللجنة تضم: "الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة من القطاع الخاص، الدكتور محمد محمود عبداللطيف البربراوي من قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات من القطاع الخاص، الدكتور إبراهيم هاني عبدالمجيد الزيود من وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش من القطاع الخاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج من وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة محمد سعيد الشريدة من القطاع الخاص، والدكتور شوقي صبحا ممثل مكتب النقابة في القدس.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 24 حالة وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين 13481، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن بغداد سجلت العدد الأكبر بـ535 إصابة وتأتي البصرة ثانية كبرى مدن العراق بـ107.

وأضافت الصحة العراقية، أن عدد الوفيات المسجلة في عموم العراق بلغ 24 حالة في بغداد وحدها 11 حالة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 370 وفاة فيما تماثل للشفاء 5572.